Buca’nın gözü koltukta

Yeni Buca Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak mücadelede Serkan Gürbüz düdük çalacak. Ev sahibi ekipte bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, kırmızı kart cezalısı Yalçın ve tedavileri süren Bartu ile Burak Sürmeli forma giyemeyecek. Ligde 2. sırada yer alan Bucaspor 1928’in 19 puanı bulunuyor.