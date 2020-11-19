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    HaberlerEge Haberleri Buca’nın gözü koltukta
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    19.11.2020 - 00:00 |

    Buca’nın gözü koltukta

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta deplasmanda Nevşehir BLD’ye 2-1 yenilerek zirveye ortak olma şansını kaybeden Bucaspor 1928, bugün evinde Kızılcabölükspor’la karşı karşıya gelecek.

    Buca’nın gözü koltukta

    Yeni Buca Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak mücadelede Serkan Gürbüz düdük çalacak. Ev sahibi ekipte bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, kırmızı kart cezalısı Yalçın ve tedavileri süren Bartu ile Burak Sürmeli forma giyemeyecek. Ligde 2. sırada yer alan Bucaspor 1928’in 19 puanı bulunuyor.

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