Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, koronavirüs salgını başta olmak üzere yıl boyunca yaşanan tüm olumsuzluklara karşı gece gündüz demeden çalışıyor, vatandaşların rahat nefes alması için örnek proje ve yatırımlarla çok sayıda tedbirin de devreye alınmasını sağlıyor.

Çalışmalarıyla ‘En başarılı belediye başkanları’ listelerinde hep zirvede yer alan Kılıç, bu süreçte Buca’nın kent kimliğini yansıtan vizyon projeleriyle markalaşmanın da temelini attı.

Geride bıraktığımız zorlu yılı değerlendiren Kılıç, “Yerel yönetimler olarak üstümüze düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirebilmek için tüm ekibimizle seferber olduk. Hepsinden önemlisi, en zor günlerde en güzel projeleri hayata geçirdik; Bucamıza ve İzmirimize umut olduk. Olmaz denilenleri oldurduk; sorunlara neşter vurduk. Bereketli topraklarımızı birlikte canlandırdık, genç fidanlarımızı ‘önce eğitim’ diyerek yeşerttik, Buca sokaklarını, parklarını yeniledik, engelleri kaldırdık, birlikte güldük, birlikte ağladık. Tüm bunları, kararlığımız, inancımız, hemşehrilerimizin desteği ve ekibimizin özverili çalışmasıyla başardık” dedi.

Yeni yılda tüm hemşehrilerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl dileyen Kılıç, “Hep birlikte yeni, umut dolu bir yıla başlangıç yapıyoruz. 2021, birbirinden güzel çalışmalarla Buca’nın yılı olacak” diye konuştu.

Üçer kez dezenfekte edildi

Buca Belediyesi, ilçeyi adeta sağlık çemberine aldı. Sağlık Bakanlığı ve DSÖ onaylı ilaçlarla 47 mahallede toplam 3518 sokak, 53 cadde üçer kez dezenfekte edildi. İlçedeki hastane, park ve bahçeler, kamu kurumları, okullar, eczaneler, ibadethaneler, işyerleri ve vaka görülen 10 binin üzerinde apartman dezenfekte edildi. Belediye hizmet binası ve semt pazarlarında üst düzey tedbirler alındı. Buca’daki okullara 100 tonun üzerinde temizlik malzemesi, dezenfektan ve maske desteği sağlandı. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların tüm ihtiyaçları belediye görevlileri tarafından karşılandı. Psikolojik destek hattıyla 193 kişiye destek verildi. Pırlanta Merkezi eğitmenleri, minikler için eğitim videolarına online olarak devam etti. Ünlü isimler online konser ve dinletilerle evlere konuk oldu, milli bayramlarda coşku sokaklardan balkonlara taştı.

Başkan Kılıç’ın başlattığı tarımsal kalkınma hamlesiyle üretilen ürünler salgın sürecinde mutfaklara bereket oldu. Tüm kırsal araziler tarıma açıldı, toplam 18 ton domates, biber ve patlıcan üretildi, ürünler 1458 ailenin sofrasına ulaştı.

Yaraları birlikte sardık...

Tüm Türkiye’yi yasa boğan İzmir depreminin ilk dakikalarından itibaren Büyükşehir’le koordineli çalışan Buca Belediyesi, toplanma alanları ve çadır kentlerin; gıda, barınma ve hijyen gibi tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Çadır kentlere; 650 çadır, 10 bin battaniye, 500 ısıtıcı, 9 portatif tuvalet, 30 bin kişilik çorba, 20 bin soğuk sandviç, 30 bin adet sandviç, 3 bin adet sıcak yemek, bin 500 adet kahvaltı, 150 bin adet su, 150 bin adet maske, 2 bin 500 litre dezenfektan, 5 bin adet küçük dezenfektan, 5 bin adet kolonya, 150 bin adet karton bardak ulaştırdı.

Engelleri kaldırdı

Engelsiz kent olma yolunda ürettiği projelerle ülkemize örnek olan Buca Belediyesi, Engelsiz Tamir İstasyonu projesiyle engelli yurttaşları da yolda bırakmadı. Buca Engelliler Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen istasyonda görevli olan ve tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımında uzman teknik personel, 0 538 848 36 87 numaralı çağrı merkezi üzerinden gelen sorunları anında çözüme kavuşturdu. Bugüne kadar 222 engelli vatandaşa ücretsiz bakım ve onarım hizmeti sunuldu. Proje; Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere, birçok kente örnek oldu.

Bağlar üzümle doldu

Bir dönem Türkiye’nin en güzel üzümlerinin yetiştiği Buca’da bağcılık kültürünü canlandırmak için 13 dönümlük bağda üretim yapan Buca Belediyesi, kendi bağlarında ürettiği üzümleri Bucalılara dağıttı. Kentin sembolü Buca razakısı ve benekli sultani üzümlerinin geleneksel yöntemlerle yeniden üretileceği 12 dönümlük yeni bağ kurulması için çalışma başlatıldı.

Bilim-sanatı dünya duydu





Buca Belediyesi’nin köy enstitüleri ruhunu yeniden canlandırarak, ülkedeki beyin göçünü durdurma hedefiyle kurduğu Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, dünya çapında aldığı başarılarla adını tüm dünyaya duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizzat tebriklerini ilettiği dev eğitim projesiyle Buca Belediyesi, ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek gençlere ücretsiz akademik eğitim veren ilk belediye oldu. Uzman eğitimcilerin önderliğinde çevre, biyokimya, fizik ve sanat alanında projeler üreten gençler; Hong Kong, Tunus, Zimbabwe, Malezya, Arjantin, Endonezya, Sırbistan ve İngiltere’de düzenlenen yarışmalarda, 15 dünya birinciliği, 12 dünya ikinciliği, 4 dünya üçüncülüğü, onur ödülleri, jüri özel ödülleri ve özel başarı ödülleri kazandı.

Buca Belediyesi ayrıca ‘Dijital Dershane’ projesini hayata geçirdi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise çağındaki öğrencilerin ders anlatımlarını online ortama taşıdı. Öğrenciler, konu anlatımından soru çözümüne, deneme sınavından psikolojik ve diyetisyen desteğine kadar tüm imkanlardan faydalandı.