Bucaspor 1928’de koltuk yine değişiyor

Son olarak Belediye Derincespor’da çalışan 48 yaşındaki teknik adamla hafta içinde sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Balcıoğlu kariyerinde Bağcılarspor, Zeytinburnuspor, Merkezefendispor, İstanbul Sinopspor, İFA, Gümüşhanespor, Yozgatspor, Medipol Başakşehir, Darıca Gençlerbirliği, Nevşehir Belediyespor ve Belediye Derincespor’da antrenörlük görevinde bulundu. Uğur Balcıoğlu, geçen sezon da Bucaspor 1928’de teknik sorumlu olarak çalıştı.