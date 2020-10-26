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    26.10.2020 - 00:01 |

    Bucaspor 1928’de koltuk yine değişiyor

    Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, sürpriz bir kararla Teknik Direktör İbrahim Nadir Arıkan’la yollarını ayırırken, yönetimin Uğur Balcıoğlu ile prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.

    Bucaspor 1928’de koltuk yine değişiyor

    Son olarak Belediye Derincespor’da çalışan 48 yaşındaki teknik adamla hafta içinde sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Balcıoğlu kariyerinde Bağcılarspor, Zeytinburnuspor, Merkezefendispor, İstanbul Sinopspor, İFA, Gümüşhanespor, Yozgatspor, Medipol Başakşehir, Darıca Gençlerbirliği, Nevşehir Belediyespor ve Belediye Derincespor’da antrenörlük görevinde bulundu. Uğur Balcıoğlu, geçen sezon da Bucaspor 1928’de teknik sorumlu olarak çalıştı.

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