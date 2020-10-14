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    HaberlerEge Haberleri Bucaspor, Arıkan’a emanet
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    14.10.2020 - 00:00 |

    Bucaspor, Arıkan’a emanet

    Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928’de teknik direktörlük görevi için İbrahim Nadir Arıkan’la anlaştı.

    Bucaspor, Arıkan’a emanet

    Sezona Tolga Doğantez’le başlayıp 3’te 3 yapan ancak önceki hafta deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayıran yönetimin geçen sezon Turgutluspor’da Cüneyt Biçer’in yardımcısı olarak 3. Lig’de Play Off şampiyonluğu yaşayan 49 yaşındaki Arıkan’la anlaştığı öğrenildi. Futbolcu olarak Aliağa, Nazilli BLD ve Manisa, antrenör olarak da Denizli, Altay ve Çorum FK’da da çalışan Arıkan’ın yardımcılığını Tolga Yalansız yapacak.

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