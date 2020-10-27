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    HaberlerEge Haberleri Buca'ya doyamadılar
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    27.10.2020 - 00:03 |

    Buca'ya doyamadılar

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın daveti üzerine kente gelen seyahat yazarları, gurme ve Instagram fenomenlerinden oluşan 30 kişilik ekip 3 günlük #bucayikesfet turunu tamamladı.

    Buca'ya doyamadılar

    Buca’nın tarihi yerlerinden gastronomisine, doğal güzelliklerinden sokaklarına kadar karış karış gezen ekibin paylaşımları, Türkiye’nin bir yanındaki gezginlerin gözünü ilçeye çevirdi. Seyahat yazarı Ayça Aydın, “Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olmama rağmen Buca’yı aslında keşfedememişim. Çoğu insan, İzmir deyince farklı lokasyonları önceliğe alıyor ama Buca’da keşfedilmesi gereken çok güzel yerler varmış” dedi. Instagram fenomeni Neslihan Kalkan da, “Buca’ya ilk defa geliyorum ve bu kadar güzel yerler olduğunu bilmiyordum. Yediğim her şey çok lezzetliydi” diye konuştu

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