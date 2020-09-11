Buca’ya konuk olacak

Bu bağlamda bu yılki onur konuğunun Müjde Ar olacağını açıklayan Başkan Erhan Kılıç etkinlikle ilgili bilgi verdi, “Bu yılki programa göre 200’ün üzerine yerli ve yabancı konuk ağırlamayı planlayan festival bu sayıyı 50’ye düşürüp, sinema salonlarında ise mesafe ve diğer tedbirleri azamı ölçüde uygulayacaktır.

Festival boyunca 100’ün üzerinde film gösterimi gerçekleşecek. Herkesi bekliyoruz” dedi. Festivale, bu yıl 95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj film başvuruda bulundu.

Altı kişiden oluşan ön jüri değerlendirme sonucunda 6. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için 4 dalda yarışacak filmleri belirledi.

Festivalin resmi sitesi www.bpff.art olarak belirlendi.