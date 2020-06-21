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    HaberlerEge Haberleri Bugün müziğin günü
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    21.06.2020 - 00:02 |

    Bugün müziğin günü

    Davetiyeler kultursanat.izmir.bel.tr adresinden temin edilecek

    Bugün müziğin günü

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde kentte bir dizi ücretsiz konser programı hazırladı.

    Şirince’de St. John Baptist Kilisesi’nde 15.00’te Müştemilat Kumpanya programı var.

    16.00’da ise İBB Bando ekibi Saat Kulesi önünde olacak.

    İnciraltı Adalet Meydanı’nda 18.00’de Cevdet Bağca İzmirlilerle buluşacak. Konseri 500 kişi izleyecek.

    19.00’da Çeşme Alaçatı Amfi Tiyatrosu’nda Tolga Bilgin ve İbis Maria sahneye çıkacak.

    Günün son konserlerinde, 20.00’de Yeşim Salkım Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda, Yener Çevik de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak. 

     

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