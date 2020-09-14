Buharkent’e dev yatırım

Kentin ihtiyaçlarına kaliteli ve uzun yıllar boyunca hizmet edecek proje kapsamında Buharkent’e 43.5 kilometre içme suyu hattı, 17.8 kilometre kanalizasyon hattı ve 9.8 kilometre de yağmur suyu hattı yapılacak.

Toplamda yaklaşık 71 kilometrelik hat çalışması için 28 milyon liralık kaynak ayrıldı. Proje kapsamında 2 adet 300 metreküplük ve bir adet 2 bin metreküplük içme suyu deposu ile 1 adet içme suyu terfi merkezi de yapılacak. ASKİ’nin Aydın’ın dört bir tarafında yatırımlara devam ettiğinin altını çizen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Buharkent’i modern bir altyapıyla buluşturacağız” dedi. Öte yandan Büyükşehir, dezenfekte çalışmalarına hız verdi.