Bulaşma riskine dur diyecekler!

Ege Üniversitesi (EÜ) ile A Yangın ve EKMAS Group şirketleri, toplum sağlığı adına güçlerini birleştirdi.

Toplu alanlarda kullanıldığında hastalık bulaşma riskini büyük ölçüde azaltacak bir sistem geliştirmek amacıyla bir araya gelen proje ortakları, imzalanan protokolle, koronavirüs ve gelecekte oluşabilecek her türlü bulaşma riskine karşı adım attı. Online olarak yapılan protokole Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, EÜ EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer, A Yangın Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, EKMAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve EKMAS Group Genel Müdürü İlkay Çimentepe katıldı.

‘İşbirlikleri gelişiyor’

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversite, üretim sektörlerinin sanayicinin hizmetinde, hayata geçirdiğimiz modellerle işbirliklerini sürekli geliştiriyoruz. Bu protokolde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

‘Mutluluk içindeyiz’

Sistemin tamamlanan prototip çalışmaları ve Ege Üniversitesi desteğiyle yapılan ilk testlerinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten, A Yangın Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, “EÜ EBİLTEM-TTO’nun koordinasyonuyla ve Ege Üniversitesinin kıymetli bilim insanlarının katkısıyla, bulaş riskini minimize edecek bir buluşa imza attık. Ürettiğimiz cihaz sayesinde, halkımızın sağlığının korunmasına katkı sağlayacağımız için büyük bir mutluluk içerisindeyiz” dedi.

EKMAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da sistemin yaygınlaşması noktasında tüm ticari deneyimlerini ortaya koyduklarını belirtti. l EGE AJANS