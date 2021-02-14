Astrolog Filiz Özkol, 2. el ve yeni tasarım ürünlerin adresi Gizli Dolap için, 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye rehberi hazırladı. Hangi burç, neden hoşlanır, burçlara göre hediye seçimi nasıl yapılır? Bu soruların yanıtları haberimizde...

Koç: Öncü özelliklerini ön plana çıkaracak hediyeler, Koçlar için iyi bir seçim olacaktır. Kırmızı, onların rengidir. Bu yüzden, kırmızı bir şal, bordo bir bluz, egzotik tütsüler, vanilyalı parfümler, kol saati, spor ayakkabı gibi seçenekler doğru alternatifler olabilir.

Boğa: Yaşamı, aşkı, romantizmi ciddiye alırlar, lüksü severler. Sanata düşkün, kültüre önem veren Boğa burçlarına bir müzik aleti, resim, heykel gibi sanat objeleri, kaliteli cilt bakım ürünleri, kaşmir bir atkı, seyahat bileti, DVD, kitap veya sinema bileti ya da bir kahve fincanı satın alabilirsiniz.

İkizler: Bere, şapka, kaşkol, seyahati hatırlatacak objeler, sportif kıyafetler, termos, dağ ayakkabısı gibi hediyeler başarılı bir seçim olacaktır.

Yengeç: Anılarına yenilerini eklemesi için Yengeç burcuna fotoğraf makinesi, fotoğraf çerçevesi, albüm, broş, inci küpe ve kolye, tüylü eşya ve otobiyografi kitapları alabilirsiniz.

Aslan: Dikkat çekmeyi seven Aslanlar için gösterişli hediyeler doğru olacaktır. Özel günlere önem verirler ve karşıdakinden de aynı özeni beklerler. Pırlanta, altın gibi gösterişli takılar, şık gece kıyafetleri, parlak bir çakmak, kırmızı mumlar, parıltılı makyaj malzemeleri veya parlak ışıklı bir obje satın alabilirsiniz.

Başak: Kaliteli, abartısız her şeyi severler. Abartısız elbiseler, zarif takılar, çiçekler, nostaljik bir albüm, kitap, ajanda veya kaliteli bir güneş gözlüğü ile Başak burcunu kolayca mutlu edebilirsiniz.

Terazi: Terazi kadını takıyı, makyaj malzemelerini ve parfümleri çok sever. Örülmüş kazaklar, çoraplar, zarif hediyeler, yatak örtüsü, şifon giysiler, şemsiye, egzotik parfümler seçeceğiniz hediyelerden olabilir.

Akrep: İç çamaşırı, deri aksesuar ve polisiye romanları, gümüş veya beyaz altın takıları severler.

Yay: Onların özgürlüğünü kısıtlamadığınızı gösterecek hediyeler almanız gerekebilir. Bavul, seyahat esnasında giyilecek rahat bir eşofman veya seyahatlerden alınan hediyeler onları mutlu eder. Spor kıyafetleri severler, kırtasiye ürünlerine ilgi duyarlar.

Oğlak: Her zaman şıklığa önem veren, klasik ve zamansız parçaları seven Oğlaklar için, yılan derisi ayakkabı ve çantalar, özel koleksiyon bir saat, marka kalemler, zamanı yönetebilecekleri takvim, ajanda ve defterler ile minimalist objeler tercih edilebilir.

Kova: Alacağınız hediye onları şaşırtmalıdır. Modayı kendilerine göre yaratabilecekleri için farklı palto ve çantalar, renkli ayakkabılar, eldiven, bere gibi aksesuarlar ve teknolojik aletler onları mutlu eder.

Balık: Evde ve banyoda kullanabilecekleri aromatik kokular, duş jelleri, banyoyla ilgili eşya alınabilir.