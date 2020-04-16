Burhaniye Belediyesi üretti: Başkan maskeleri esnafa dağıttı

Kovid-19 önlemleri kapsamında esnafa destek olunuyor. Üretilen ilk maskeleri tek tek dağıtan Başkan Deveciler, “Halk sağlığını önemsiyoruz. Son zamanlarda yaşanan maske sıkıntısını da, kurduğumuz üretim atölyemizde aşmış oluyoruz” dedi.



Belediye Başkanı yardımcılarıyla birlikte Burhaniye’nin merkezinde bulunan esnafa ilk etapta Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 5 bin adet maskeyi dağıtan Başkan Ali Kemal Deveciler, bu arada esnafın taleplerini de dinledi. Virüsle ilgili tedbirleri esnafa aktaran Deveciler, virüsle mücadelede yaşama geçirdikleri uygulamalarla ülke genelindeki sayılı belediyelerden biri olduklarına dikkat çekti.