08.08.2020 - 00:04 |
Burhaniye halkının sağduyusu yüksek
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında Burhaniye’de pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.
Kaymakamı İlyas Memiş’in öncülüğünde yapılan denetimlerde, halk sağlığı için önemli olan noktalar hatırlatıldı. Memiş, genel anlamda kurallara uyulduğunu ifade etti.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.