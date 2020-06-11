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    HaberlerEge Haberleri Burhaniye Stadı halkın hizmetinde
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    11.06.2020 - 00:00 |

    Burhaniye Stadı halkın hizmetinde

    Koronavirüs nedeniyle kapalı olan Burhaniye 8 Eylül Stadyumu sağlıklı yaşam için spor yapan vatandaşların kullanımına açıldı.

    Burhaniye Stadı halkın hizmetinde

    Burhaniye Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve Covid-19 virüsü sebebiyle kapılarını kapatan 8 Eylül Stadı, normalleşme süreci kapsamında kapılarını tekrar vatandaşların kullanımına açtı. Fiziki yapısı ve hemen hemen her spor aktivitesi için uygun koşullara sahip olan Burhaniye 8 Eylül Stadyumu halkın hizmetine açıldı. Sabah ve akşam sporları için uygun yürüyüş yolları, egzersizler için çim alanları kapsayan stad, pandemi sürecinde normalleşme döneminde tekrardan faaliyete geçti.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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