Burhaniye Stadı halkın hizmetinde

Burhaniye Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve Covid-19 virüsü sebebiyle kapılarını kapatan 8 Eylül Stadı, normalleşme süreci kapsamında kapılarını tekrar vatandaşların kullanımına açtı. Fiziki yapısı ve hemen hemen her spor aktivitesi için uygun koşullara sahip olan Burhaniye 8 Eylül Stadyumu halkın hizmetine açıldı. Sabah ve akşam sporları için uygun yürüyüş yolları, egzersizler için çim alanları kapsayan stad, pandemi sürecinde normalleşme döneminde tekrardan faaliyete geçti.