18.03.2020 - 00:03 |
Burhaniye’de de seferberlik ilan edildi
Koronavirüsün yayılmasına karşı önlemlerini almaya başlayan Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları ve sterilize önlemler almaya başladı.
Hizmet binasına el sterilizasyon cihazları yerleştirildi. Zabıta ekipleri, pazarcı esnafına yönelik önlem aldı. Kamu kurumları, toplu taşıma araçları hijyenik hale getirildi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.