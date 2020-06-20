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    HaberlerEge Haberleri Burhaniye’de devir işleminde indirim
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    20.06.2020 - 00:02 |

    Burhaniye’de devir işleminde indirim

    Burhaniye Belediyesi, uzun yıllardır belediye mülklerinde kiracı olanlar için bir seferliğine devir indirimi uygulayacak.

    Burhaniye’de devir işleminde indirim

    Meclis kararıyla, işyerini devredecekler için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları durumunda ücret indirimi yapılacak. Devir ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılırken, birinci derecede akrabaların devirlerinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

    Ziyaretçilerini bekliyor

    Öte yandan, pandemi dolayısıyla ziyaretlere kapatılan Burhaniye Kuva-yi Milliye Kültür Müzesi de normalleşme süreciyle tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İki kattan oluşan müzede alt katta özellikle antik Adramytteion ve ona komşu kentlere ait pek çok arkeolojik eser bulunuyor. Müzenin üst katı ise Osmanlıca dökümanlar, silahlar, kıyafet ve fotoğrafların yanı sıra, oldukça nadir örneklerden biri olan 1927 yılında basılan Osmanlıca Nutuk gibi etnografik eserlerden oluşuyor. Müzede ayrıca Burhaniye’li ailelere ait tarihi eserler sergileniyor

    Girişlerin ücretsiz olduğu müze, hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında, cumartesi günü ise 09.00-15.00 saatleri arasında açık.

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