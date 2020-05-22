Burhaniye’de moral primi

Burhaniye Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında canla başla çalışan personeline ikinci kez moral ve motivasyon primi verdi. Personele, 400 lira prim yatırdı.

Teşekkür etti

Burhaniyelilerin sağlığını korumak, pandeminin yayılmasını önlemek için gece gündüz demeden sokağa çıkma yasaklarında dahi kendi sağlıklarını hiçe sayarak canla başla çalışan personele teşekkür eden Başkan Ali Kemal Deveciler, “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumda hizmetlerin aksamaması ve hijyen koşullarının sürekli olabilmesi adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte Burhaniyelilerin sağlıklı yaşam sürmesi için mücadele ediyoruz. Bu zor zamanları el birliğiyle atlatacağız” dedi.

Öte yandan belediye, Burhaniye’de faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti. Tüm şoförlere sterilizasyon paketi hediye etti.