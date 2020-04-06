06.04.2020 - 00:02 |
Burhaniye’de tedbirler sıkı
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde kurulan gıda pazarlarında koronavirüs salgınına karşı dezenfektanlı önlem alındı.
Pazarlarda sebze ve meyvenin dışında ürünlerin satışı yasaklanırken, kaymakamlık ve belediye tarafından da önlemler alındı. Pazara, çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmadı. Pazar girişlerine dezenfektan kondu. Belediye esnafa maske ve eldiven dağıttı.
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