Burhaniye’de tedbirler sıkı

Pazarlarda sebze ve meyvenin dışında ürünlerin satışı yasaklanırken, kaymakamlık ve belediye tarafından da önlemler alındı. Pazara, çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmadı. Pazar girişlerine dezenfektan kondu. Belediye esnafa maske ve eldiven dağıttı.