Burhaniye’de virüse karşı altı bin maske

Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Burhaniye Belediyesi maske dağıtımı gerçekleştirdi. İnsan sirkülasyonun yoğun olduğu semt pazarlarında yapılan uygulamada yaklaşık altı bin adet maske dağıtıldı. Dezenfektan tünellerinin yerleştirildiği pazaryeri girişlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşların giriş çıkışları kontrol edilirken, pazaryerine maskesiz gelen tüm vatandaşlara girişlerdeki kontrollerde tek tek maske dağıtıldı.