Burhaniye’den ücretsiz maske

Üretilen maskeler ilk etapta esnaflara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında son zamanlarda en çok sıkıntı çekilen konuların başında gelen maske yetersizliğine Burhaniye Belediyesi çözüm buldu. Yaklaşık 10 kişilik personelin aralıksız çalıştığı maske atölyesi kuran Belediye maske üretimine başladı.

Ahmet Akın Kültür Merkezi içinde kurulan dikim atölyesinde günlük ortalama bin adet maske üretiliyor. Konuyla alakalı basın mensuplarına açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yaşanılan süreç umarım en kısa sürede normalleşir. Biz Belediye olarak bu konuda duyarlı ve şeffaf davranıyoruz. Vatandaşlarımızın da öncelikli olarak sağlıklarını düşünmesini ve bununla alakalı evde kalmasını rica ediyoruz. Bu süreci mümkün olduğu en az zararla atlatacağımızı ümit ediyorum” dedi.

Deveciler, “Halk sağlığını önemsiyoruz. Son zamanlarda yaşanan maske sıkıntısını da kurduğumuz üretim atölyemizde karşılıyoruz” dedi.

‘İlkleri başarıyoruz’

Başkan Deveciler, mücadele de birçok ilki başararak ülke genelinde saylı belediyeler arasına girdiklerini vurguladı. Maske dağıtımları konusunda ilçe genelinde bulunan tüm mahallelerdeki esnaflara periyodik olarak dağıtılacak maskeler her gün Belediye üretim atölyesinde üretilerek halkla buluşacak.