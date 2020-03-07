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    HaberlerEge Haberleri Burhaniye’den vefa
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    07.03.2020 - 00:04 |

    Burhaniye’den vefa

    2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı, Burhaniye Belediye Meclisi’nde alınan kararla yeni açılacak olan çocuk gündüz bakımevine verildi.

    Burhaniye’den vefa

    Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde yaklaşık 100 çocuğun eğitim alacağı ikinci bir gündüz bakımevinin açılışını yapmaya hazırlanan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yuvalarımız da Aybüke öğretmenlerimiz yetişecek ve bizler de bu çocuklarımıza sahip çıkacağız. Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın bu bakımevimizde yaşaması bizleri gururlandırdı. Kadınlarımızın mücadelesini, inancını taşıyacak yeni gençliğin temelleri burada atılacak” dedi.

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