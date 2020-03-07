Burhaniye’den vefa

Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde yaklaşık 100 çocuğun eğitim alacağı ikinci bir gündüz bakımevinin açılışını yapmaya hazırlanan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yuvalarımız da Aybüke öğretmenlerimiz yetişecek ve bizler de bu çocuklarımıza sahip çıkacağız. Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın bu bakımevimizde yaşaması bizleri gururlandırdı. Kadınlarımızın mücadelesini, inancını taşıyacak yeni gençliğin temelleri burada atılacak” dedi.