Burhaniyeli minikleri unutmadılar

Almanya’da yaşayan Burhaniyeli Alparslan Ailesi, her yıl yaptıkları bağışlara bir yenisini daha ekledi. Burhaniyeli hayırsever, Kurban Bayramı öncesi 100 çocuğu giydirdi.

Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan organizasyonla ihtiyaç sahiplerine ulaşan bağışçı Havva Alparslan, belirlenen çocukların ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşıladı. Her yıl yardımlarda bulunduklarını belirten Alparslan Ailesi, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Çocuklarının yüzü gülen aileler de, aracı olduğu için belediyeye ve yardımsever aileye teşekkür etti.