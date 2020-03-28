Burhaniyelilerin hattı 444 9 510

Bölgede bir ilk olarak ‘Virüs Kriz Masası’ kurduklarını belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, kronik rahatsızlığı olan, kimsesiz ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmamasını istedi, “Kriz masası hattı olan 444 9 510 numaralı telefonu kullanalım” dedi.