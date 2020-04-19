Burhaniye’ye yeni içme suyu hattı

Başkan Ali Kemal Deveciler, “Mahalle halkının taleplerinin başında yer alan Çamlık mevkiindeki içme suyu problemi Fen İşleri tarafından sürdürülen çalışmalarla çözüme kavuştu. Su hattı, Harmanyeri alanına kadar çekildi” dedi.

Mahalle muhtarlığının da eksiklikleri giderildi. Belediye, muhtarlığın daha modern bir görünüme kavuşması için boya badana malzemeleri teslim etti.