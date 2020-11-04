'Bursaspor benim ikinci kulübüm'

Türk futbolunun son yıllarda yaptığı altyapı atılımı ve tesisleriyle yetiştirici kulübü olan Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, içinde bulunduğu durum nedeniyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Bursaspor’u övüp, “Benim ikinci kulübüm Bursaspor” dedi. İzmir’de meydana gelen deprem felaketine de değinen Başkan Özkan, “İzmir depremi hepimizi çok sarstı. Hemşerilerimizden dünyasını değiştirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun diliyorum. Allah böyle bir felaketi düşmanımıza dahi vermesin, amin” dedi. Bu sezon Bursaspor’u özel olarak takip ettiğini söyleyen Seyit Mehmet Özkan, “Bursaspor’un bu sezon ki takımıyla aramda bir bağ var. Bursa bölgesi Türkiye’nin en önemli sporcu ve futbolcu kaynağıdır, yatağıdır. Bunun sebebi o bölgeye yerleşen, Balkanlar’dan gelen muhacir nüfus yoğunluğudur. Bursaspor, altyapıcılıkta benim için 1 numaradır. 2007 yılından itibaren bugüne dek, Bursaspor altyapısı bizim en çok sportif müsabaka yaptığımız kulüp olagelmiştir. Kulüplerarası sportif temas iş birliğimiz halen devam etmektedir. Bursaspor bu manada benim ikinci kulübüm gibidir” dedi.