BURSEM eğitime başladı

18 yaş altı çocukların sokağa çıkma izni olduğu çarşamba ve cuma günlerini kapsayan eğitimlerde, öğrencilere destek kurslarıyla birlikte satranç eğitimleri verilmeye başlandı. Merkezde dersler, özellikle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştiriliyor.