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    HaberlerEge Haberleri BURSEM eğitime başladı
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    07.06.2020 - 00:02 |

    BURSEM eğitime başladı

    Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM), Kovid-19 virüsünde normalleşme süreciyle birlikte öğrencilerine kapılarını açtı, eğitimlere başladı.

    BURSEM eğitime başladı

    18 yaş altı çocukların sokağa çıkma izni olduğu çarşamba ve cuma günlerini kapsayan eğitimlerde, öğrencilere destek kurslarıyla birlikte satranç eğitimleri verilmeye başlandı. Merkezde dersler, özellikle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştiriliyor.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.
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