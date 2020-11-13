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    13.11.2020 - 07:00 | | AA

    Buruk kutlama

    Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde evi enkaza dönen Meryem Çetin, yeni hayat kurduğu İzmir’de de depreme yakalandı.

    Buruk kutlama

    Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde evi enkaza dönen Meryem Çetin, yeni hayat kurduğu İzmir’de de depreme yakalandı. 30 Ekim’deki 6.6 büyüklüğündeki depremde Meryem’in ailesiyle yaşadığı ev ağır hasar gördü. Evlerine giremeyen Çetin Ailesi, Bayraklı’da AFAD çadırına yerleştirildi. Depremzedelere destek için harekete geçen Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi gönüllüleri, Meryem’in 16’ncı yaşına gireceğini öğrenince onun için çadır kentte sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Gönüllülerin desteğiyle acısının hafiflediğini ifade eden Çetin, “Bir yanımız üzgün ama bir yanımız mutlu” dedi. 

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