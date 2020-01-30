‘Bütçemiz, 4.7 milyon fazla verdi’

Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, 2019’da yapılan çalışmaları değerlendirdi; 2020 ve 2021’de yapacakları projeleri açıkladı. Her türlü eleştiriye açık olduğunu ancak yalan haber yazanları baş tacı etmeyeceğini söyleyen Avcı, “2019’da bütçemiz 4.7 milyon lira fazla verdi. Seçim geçirdik, belediye kasasından 25 kuruş kullanmadım. Ayrıca bu yıl beş sözleşmeli personel aldığımı yazanlar ispat etsin yarın istifa ederim” ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşümü, rantsal dönüşüme çevirmeden hazırladıkları planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay beklediğini dile getiren Avcı, “Gümüşçeşme Mahallesi’nin bir kısmı ile Dinkçiler-Hacıilbey mahallelerinin bir bölümü, kentsel dönüşüm alanı olarak belirlendi. Her iki bölgede de yapılaşmanın sadece yüzde 19’u ruhsatlı” dedi. Ardından 2019’daki projelere değinen Avcı, şöyle devam etti:

Ailelere yardım

“38 kurs açtık ve 836 kursiyerimiz bu kurslarda sertifika aldı, 65 kursiyerimiz iş sahibi oldu. Faaliyetini sonlandırdığımız ALGEM sosyal marketimizden 10 bin 607 aile gıda yardımı aldı. Artık aileler, vereceğimiz kartlarla en az beş marketten ve bu marketlerin 20 şubesinden alışveriş yapabilecek. 159 ihtiyaç sahibi çocuğumuza kırtasiye yardımı ve 4 bin 370 kitap dağıtımında bulunduk. Nergis ve Pamukçu mahalleleri arasında 70 dönümlük alanın 20 dönümlük kısmına 7 çeşit meyve ağacı, 20 dönümlük kısmına ise lavanta ekimi, 30 dönümlük alana tıbbi aromatik bitkilerle buğday ekimi yaptık.”

Art arda açılışlar

Plevne Mahallesi’ndeki Millet Kıraathanesi’ni de vatandaşın hizmetine sunduklarını sözlerine ekleyen Avcı, “Baruthane Millet Kıraathanesi’nin proje çalışmalarına başladık. Yapımı devam eden ALGEM binasını bu yıl hizmete açacağız. Gündoğan Mahallesi’ndeki Sultan Alparslan Kültür Evi de bu yıl açılacak. Plevne Kapalı Pazar Yeri’nin tapusunu aldık. 2021’de inşaata hız verip bitireceğiz” diye konuştu.