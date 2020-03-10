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    HaberlerEge Haberleri Büyük Altay lideri ağırlıyor
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    10.03.2020 - 00:00 |

    Büyük Altay lideri ağırlıyor

    TFF 1. Lig’de averajla 6. sırada yer alan Altay, bugün kritik 27. hafta mücadelesinde evinde lider Hatayspor’la kozlarını paylaşacak.

    Büyük Altay lideri ağırlıyor

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı 10, maraton 5, misafir kale arkası 6.5 liradan satışa sunuldu. Kadınlar 1 lira karşılığında maçı izleyebilecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Kerim kadroda yer alabilecek. Bornova’da oynadığı son 4 maçı kazanarak 12 puan toplayan siyah beyazlılar, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-2 yenildiği Hatayspor’u bu kez taraftarının desteğiyle mağlup ederek iç sahada 5’te 5 yapmayı hedefliyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Altay, dişli rakibini yenerek hem ilk 6’daki yerini korumayı, hem de direkt Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmayı istiyor. Ligde İzmir ekibinin 39, lider Hatayspor’un ise 50 puanı bulunuyor.

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