BİST1.4260.00EURO9.240.01USD7.580.36ALTIN458.590.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Büyük Altay şaha kalktı
    ABONE OL
    27.12.2020 - 00:00 |

    Büyük Altay şaha kalktı

    TFF 1. Lig’de evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor’u 3-1 yenen Altay, şampiyonluk yarışında sol şeride geçti. Takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından son 4 karşılaşmasında Ankaraspor’u 3-0, Adanaspor’u 4-1, Akhisarspor’u 2-1 ve Ümraniyespor’u da 3-1 mağlup ederek 4’te 4’le zirve yarışına ortak olan siyah beyazlılar, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Ligde 15 maçta 29 puan alan, Tuzlaspor’la erteleme karşılaşmasına çıkacak İzmir ekibi gizli lider konumunda bulunuyor.

    Büyük Altay şaha kalktı

    Teknik Direktör Yücel İldiz çok önemli bir karşılaşmayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi. Galibiyet için tüm takımın elinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Bu ligde her karşılaşma çok zorlu. Ümraniyespor’u yenmek bizim adımıza çok değerli oldu.
    Net bir skorla karşılaşmayı kazandık. Üst sıraları gördük. Ancak bizim için önemli olan tek bir şey var, o da sezon sonunu zirvede bitirip Süper Lig’e çıkmak” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Borsa Çalışma Saatleri 2021: Borsa Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor? Borsa İşlem Saatleri

    Borsa Çalışma Saatleri 2021: Borsa Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor? Borsa İşlem Saatleri

    Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

    Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

    Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

    Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

    Bekçi Çalışma Saatleri 2021: Bekçiler Kaç Saat Çalışır? Bekçilerin Çalışma Sistemi

    Bekçi Çalışma Saatleri 2021: Bekçiler Kaç Saat Çalışır? Bekçilerin Çalışma Sistemi

    Sıradaki Haber