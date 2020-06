Büyük Altay’ın zirve yürüyüşü

Altay, zorlu rakibi Akhisarspor engelini 3-1’lik skorla aşmayı başardı. Siyah beyazlıları değerlendiren yazarlarımız, “İzmir ekibi, salgın sürecinde ipleri elinden salmamış, rehavete kapılmamış ve lige çok iyi adapte olmuş. Bu takımın rotası Süper Lig” dedi.



Bülent Buda: Altay’a komşunun paha biçilmez armağanı Marco, kaldığı yerden sürdürüyor gollerini. Birincisinin servisi, gol pası uzmanı Tatos’tan geldi. Zarif bir plase, Altay ilk dakikalarda öne geçiverdi. Kaptan İbrahim sahada. Yaş 39. Harika bir sporcu. Siyah beyazlıların 2 kanat beki Erhan ile Özgür, ataklara katılan oyun karakterindeler. O nedenle Altay, ataklarda 3’lü savunma, rakipten gelecek ataklarda da 5’li savunmaya geçiyor. Putsila sönük bir gün yaşadı. Yılmaz ise görev adamı. İkinci golde Özgür’ün gol pası birinci sınıf. Kappel’in vuruşu ise fantastikti. Akhisar ikinci yarıda ilk yarının sonlarına doğru attıkları golün de itici gücüyle hareketlenince ve ikinci yarıya da tempolu bir giriş yapınca siyah beyazlılar bir süre yalpaladılar. Neyse ki Akhisar kalecisi Gökhan, Marco’ya ‘Al da at’ dercesine bir ikram gönderince golcü, akıl dolu aşırtmayla tabelayı 3’ledi, Altay soluklandı. Bu aşamada küçük bir uyarı. Futbolcular eğer Süper Lig’i amaçlıyorlarsa, bir tık daha üst düzeyde oynamalılar.



Fatih Tanfer: Altay, Akhisarspor karşısında top kendisindeyken 3-5-2, rakipte iken ise 5-3-2 düzeni ile takımını sahaya sürdü. Geri üçlüde İbrahim Öztürk, Abdülkerim ve Abdülhamit sabit oynarken; sağdan Erhan, soldan Özgür ile ataklar geliştirdi. 2. gol de Özgür’ün ortası ile geldi. Maçın başından itibaren agresif bir şekilde pres yaparak top kullandırtmadı. Takım halinde çabuk ve direkt kaleye gittiler. Önce büyük golcü Marco Paixao, sonra Kappel ile ilk 23 dakikada 2-0 öne geçtiler.



Savunmadan hücuma geçişlerde de çok iyiydiler. Kanatlardan iyi top getirdiler. 43. dakikada ilk defa oyun disiplininden koptular ve kalelerinde golü gördüler.



Akhisarspor, 2. yarıda oyunun büyük bölümünde etkiliydi. Altay, kalesini iyi savundu. Doğru pozisyon aldı. Savunmada hata yapmadı. Ayrıca orta sahadaki kanat oyuncuları da defans bloğuna yaklaştı, alan paylaşımını yaptı.



Akhisarspor’un baskısı devam ederken Altay uzun pasları tercih etti. Elinde Marco gibi golcün varsa birçok sorun halloluyor. 74. dakikada kaleci Gökhan’ın hatasını affetmedi ve durumu 3-1 yaptı. Daha sonra hem savunmada hem hücumda etkiliydiler. Takım olarak kompakt oynadılar ve kendileri adına çok önemli 3 puanı aldılar.

Mehmet Demirtaş: Altay, maçın henüz başında golcüsü Paixao ile bulduğu golle mücadeleye adeta 1-0 önde başladı. Geliştirdiği ataklar neti- cesinde rakip kaleye ikinci golü de gönderdi. Altay, 2 farklı üstünlüğü ele geçirdikten sonra, rakibinin topla oynamasına biraz daha müsaade etti. Ardından sazı eline alan Altay, üçüncü golü bulunca maçın mutlak hakimi konumuna geldi. Siyah beyazlıların gol makinesi Marco Paixao, sanki koronavirüs arası vermemiş gibi kaldığı yerden devam etti. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünde tam bir usta golcü vuruşu yaptı. Öte yandan soldan getirdiği toplarla rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yaratılmasında önemli etken olan Özgür ve hareketli oyun tarzıyla Kappel, iyi bir maç çıkardı. Maç boyunca hazır bir görüntü veren Altay, Süper Lig’e direkt çıkacak adayların arasında olduğunu gösterdi. Zorlu bir rakibe karşı mücadele etseler de çok iyiydiler. Bence bu takım Süper Lig’i sonuna kadar hak ediyor. Yolları açık olsun.



Akigo ağır yaralı



Bülent Buda: Oyuna odaklanmada geciktiler. Zor bir süreçten geçiyorlar. Ayaklar sahada, kafalar hocaları ile arkadaşlarında. Bu bağlamda Yılmaz Hoca’ya, futbolcularına, kulüp çalışanlarına sağlık dileriz. Maça dönersek oyuna iyi bir giriş yapmadılar. Daha ne olup bitiyor derken kalelerinde 2 gol gördüler. 2 farklı geriye düşünce hareketlendiler ve uzun süredir gol suskunluğu yaşayan Hadzic ile gole ulaştılar. İkinci yarıya da daha etkili giren taraftılar. Eşitliği ve ardından olası öne geçmeyi amaçlayan bir oyun ritmini yakalamışlarken Gökhan’ın talihsiz bir ikramıyla fark açıldı. Geriye kalan süreçteki çabalardan da bir sonuç alamadılar. Skor iyi değil. Beni umutlandıran İrfan Hadzic’in nihayet golle tanışması ve istekli oyunu. Bu yenilgiyi unutup, geride bırakıp amaçlarına istekle odaklanacaklarını umuyorum.



Fatih Tanfer: Akhisarspor’da, başta Teknik Direktör Yılmaz Vural olmak üzere, 3 futbolcu ve kulüp çalışlarının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının oluşturduğu negatif hava, elbette sahaya olumsuz yansıdı. İlk 23 dakikada 2-0 yenik duruma düştüler. Etkili hücum oyuncuları Cikalleshi ve İrfan Hadzic ile önde baskı yaptılar. Defans ve orta saha blokları doğru pozisyon aldılar. Hızlı biçimde hücuma çıktılar ve Hadzic’in golüyle de umutlandılar. İkinci yarı, oyunun mutlak hakimiydiler. Orta alanda iyi oyun kurup kanatlardan Erhan’la etkili oldular. Önemli gol pozisyonlarından yararlanamadılar. 74. dakikada Akhisar kalecisi Gökhan’ın hatası yüzünden 3. golü kalesinde görünce yapacak bir şeyleri kalmadı. Akhisarspor bilhassa 2. yarı iyi oynamasına rağmen basit hatalar yüzünden maçı kaybetti.



Mehmet Demirtaş: Başta Yılmaz Vural olmak üzere Covid-19 testi pozitif çıkan antrenörlere, futbolculara ve kulüp personeline acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Maça bakacak olursak maçtan kısa bir süre önce pozitif vakalara rastlanması elbette takım üzerinde bir etki yaratmıştır. Karşılaşmanın ilk dakikalarında savunmanın yaptığı kademe hatasının ardından yenen gol, maçı daha da zor hale getirdi. İkinci yarının ilk bölümlerinde rakip alanda pozisyon arayan Akigo, fırsatları değerlendiremedi. Belli zaman dilimlerinde rakibinden daha iyi oynasa da istikrarlı bir oyun sergileyemedi ve vasatın üstüne çıkamadı. Bu mücadelede kaybedilen puan ve puanlar, Akigo için ağır bir sonuç oldu.



Bal Kes, evinde kayıp





Bülent Buda: Takımda golü ya da gollerin kimin atması beklenir? Öncelikle Foxi, Otoo, Aly Malle duran toplarda da Mrsic. Ya da köşe vuruşlarından gelen yüksek toplarda savunmacı Sezer. Peki bu olası gollerin servislerini kim ya da kimler yapar? Rakip savunma arasına top bırakma uzmanı Anıl. Ya da duran toplarda Mrsic. Balıkesir’de bu saydığım isimler, o günkü oyunda temel işlevlerini gerçekleştirmede yetersizlerse, Balıkesir’in alandan puan ya da puanlarla çıkması olası değildir. Bence Yusuf Hoca, altyapıdan daha çok futbolcuya ilk 11’de şans vermeli. Elbette o gençler, gelişmeye açıksa, umut veriyorlarsa. Balıkesir, Menemen karşısında iyi değildi. Yenilgiyi hak ettiler.



Fatih Tanfer: 3 aylık ara ve pandemi süreci, Balıkesirspor’u olumsuz etkilemiş. Şu an 35 puanları var ancak bir an evvel toparlanmanın şart olduğunu düşünüyorum. Mrsic, Anıl orta alanda birbirinden kopuk oynadılar. Bu usta oyuncuların, takıma daha çok katkı vermeleri gerekli. Kısacası bu maçta oyuna tutunamadılar. Hücumda etkisizdiler. Takımda oyun anlamında da eksiklikler görüldü. Bir an evvel toparlanmalı ve korkulu günler yaşanmamalıdır.



Mehmet Demirtaş: Balıkesirspor, Menemen karşısında iyi mücadele etti. Otoo, Anıl Taşdemir, Aly Malle üçlüsünün vasatın üstüne çıkamaması sonucu istediği golü bir türlü bulamadı. Geliştirilen hücum aksiyonlarında verim alamayan Bal Kes, sahasındaki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Onlar da uzun aranın ardından adapte olmaya çalışıyorlar. Zaman tanımakta fayda var diye düşünüyorum.



Menemen’den müthiş start



Bülent Buda: Cenk Laleci, Dilaver Mutlu ile tüm çalışma arkadaşları kutlanmayı hak ediyorlar. Kaldıkları yerin çok ötesinde başlangıç yaptılar. Yeni isimler Yusuf ile Harun, takır takır oynadı. Sikiru, sol bekte çok iyiydi. Mehmet Boztepe, yıllandıkça tadına doyulmaz oluyor. O nasıl bir sol ayak darbesiyle indirmektir kale önüne topu? Rıdvan, daha terlemeden gelen topa harika yükseldi, kafayı çaktı. Ne güzel bir goldü o? Ve kaptan Taşkın başka bir boyuttaydı Menemen’de. Ön stoper mi, oyun kurucu mu adeta bir orkestra şefiydi. Takımın aksayan yeri yoktu. Yüksek öz güvenle iletişimi, yardımlaşmayı ve de maçı koparma isteğini üst düzeyde tutarak oynadılar ve de kazandılar. Helal olsun. Ha bir de unutmadan Ali Keten, bence eski Ali daha yakışıklıydı.

Fatih Tanfer: Koronavirüs döneminde hücumun 2 önemli oyuncusu Hüseyin ve Ali Özgün ile yolları ayıran 3 aylık ara sonrası Balıkesir deplasmanında izlediğim Menemenspor’un 9 haftada aldığı 7 mağlubiyet ile neler kaybettiğini çok net bir biçimde gördüm. Kalede Selmani, defansın merkezinde Ali Keten ve Domgjoni ikilisi sol bekte müthiş performans sergileyen ve golün yaratıcısı Olatunbosun’u ve tüm oyuncuların performanslarını görünce Cenk Hoca’nın takımını psikolojik ve taktik olarak maça iyi hazırladığını ve 3 puanın tesadüf olmadığını gördüm. Üst üste alınan mağlubiyetler yüzünden belki Play Off zor ancak son 6 haftada Menemen’le oynayacak her rakip, çok zorluklar yaşayacak.



Mehmet Demirtaş: TFF 1. Lig, gerçekten zor bir arena. Direkt Süper Lig yolcularının, Play Off için mücadele edecek ekiplerin, düşme adaylarının ve düşme hattına bir adım uzaklıkta olan ekiplerin puanlarının bu denli yakın olması da buna bir işaret. Tenisteki servis atışından sonra uzun soluklu olan rally gibi bir serüven izliyoruz. Bu ligde deplasman galibiyetleri bence çok önemli. Kendi evinizde puan ve puanlar alın, deplasmanlardan beraberlik koparırsanız işi bitiriyorsunuz fakat Menemen deplasmanda da harikaydı. Özellikle defansta Ali Keten ve Domgjoni tandemini çok beğendim. Orta alanın merkezindeki genç isim Harun da üretken olmak adına mücadele etti. Samed Ali golü bulamasa da denedi. Oyuna sonradan giren ve harika yükselme sonrası tabelayı değiştiren Rıdvan da günündeydi. 40. dakikada uzaklardan füze yollayan ve direğe takılan Taşkın’a da ayrı bir parantez açmak gerek. En az şutu kadar iyiydi oyunda. Kısacası hak edilen bir 3 puandı. Menemen ekibine alkışlar.



Altınordu umut saçtı



Bülent Buda: Böylesine sorunlu bir dönemde futbolculardan oyuna üst düzeyde odaklanmalarını beklemek haksızlık gibi geliyor. Skora baktığımızda eşitlik ile kazanılan 1 puan Altınordu için iyi bir amaç. Bugünler alandan puansız çıkmama üzerine oturtuluyor. Takımın oyun karakterini düşündüğümüzde kırmızı lacivertlilerin o alışık olduğumuz, bilinen, göze hoş gelen akışkanlık ile hızlı pas trafiği ile kurgulanmış anlayışın uzağında kaldıklarını söyleyebiliriz. Tekrar olacak belki. Bu anlayışla bir biçimde rakiplerini de soğutarak amaçlarına ulaştılar. Günü hem puanla hem de sağlık sorunları yaşamadan bitirmek önemliydi. Öyle oldu.



Fatih Tanfer: Altınordu 3 aylık bir aradan sonra çıktığı Boluspor deplasmanından çok önemli 1 puan ile döndü. Boluspor karşısında sabırlı ve bilinçli oynadılar. Çok koştular. Boluspor Melih ve Hayrullah ile etkili oynamaya çalıştı. Hayrullah’ın şutunun direkten dönmesi Altınordu için bir şanstı. Elbette Boluspor gibi güçlü bir takım karşısında savunma ağırlıklı bir oyunu tercih ettiler. En önemlisi mücadeleleri üst düzeydi. Her oyuncu elinden geleni yaptı ancak kaptan Sinan’ın alınan puanda büyük rolü vardı.