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    16.02.2020 - 00:03 |

    Büyük başarı ödüllendirildi

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği, ‘Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi olan Elanur Akıncı’ya üniversite son sınıfa kadar burs verdi

    Büyük başarı ödüllendirildi

    Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda dünya 1’incisi olan Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Akıncı’nın başarısına iş dünyası kayıtsız kalmadı. İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) başarılı gence, üniversite son sınıfa kadar burs verdi.

    Eğitim hassas noktamız

    Elanur’u Bortar’da ağırlayan ve tam altın hediye eden İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Başarısından dolayı bizlerin göğsünü kabartan Elanur Akıncı’ya eğitim hayatı boyunca dernek olarak burs vereceğiz. Toplumumuza başarıların karşılıksız kalmayacağını göstermek amacıyla bu desteği sağlıyoruz. Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi umarım yaygınlaşır çünkü başarının unutturulmaya çalışıldığı topraklarda güneş gibi parlayan öğrencilerimiz bulunuyor. Eğitim alanı dernek olarak bizim en hassas noktalarımızdan biri” diye konuştu. Gelecekte bilim insanı olmak istediğini dile getiren Elanur ise, “Matematik derslerini çok seviyorum. Eğitim hayatımda yanımda olacak İZSİAD’a teşekkür ediyorum” dedi.

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