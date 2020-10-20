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    20.10.2020 - 00:02 |

    Büyüklerimiz güvende

    Büyüklerimiz güvende

    Koronavirüse karşı huzurevlerinde kalan yaşlılar için titiz bir çalışma yürütülüyor. Personel 14 günlük vardiya sistemiyle görev yapıyor. El işleri, resim boyama, müzikli eğlenceler, kurumun bahçesinde yürüyüş gibi aktivitelerle huzurevi sakinleri keyifli zaman geçiriyor. Bornova Evka-3 Mahallesi’nde ‘huzurlu ev’ diye tabir ettiği huzurevini işleten Işıl Atlı (43), “Huzurevi sakinlerimizin sadece 1 yakınını, haftada 1 ziyarete alıyoruz. Bütün personelimiz 14 günlük çarklı sistemle çalışıyor” dedi. l DHA

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