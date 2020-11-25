Büyükşehir, evlere misafir oluyor...

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar 15 bin 108 ilk ziyaret, 173 bin 327 tıbbi bakım, 54 bin 113 genel bakım uygulamaları gerçekleştirdi. Muğla genelinde 12 hasta nakil ambulansıyla hizmet veren Büyükşehir, 38 bin 794 nakil gerçekleştirdi. Büyükşehir olarak vatandaşların daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şehirde yaşamasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Osman Gürün, “Halkımızın onları benimsemesi, hizmetten memnun olması, yüzlerindeki gülümseme paha biçilemez. Salgın bir kez daha gösterdi ki her şeyin başı sağlık. Ekiplerimiz gerek evde bakım hizmetinde gerekse hasta nakillerinde tüm tedbirlerini alıyor” dedi.