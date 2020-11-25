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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir, evlere misafir oluyor...
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    25.11.2020 - 00:02 |

    Büyükşehir, evlere misafir oluyor...

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

    Büyükşehir, evlere misafir oluyor...

    Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar 15 bin 108 ilk ziyaret, 173 bin 327 tıbbi bakım, 54 bin 113 genel bakım uygulamaları gerçekleştirdi. Muğla genelinde 12 hasta nakil ambulansıyla hizmet veren Büyükşehir, 38 bin 794 nakil gerçekleştirdi. Büyükşehir olarak vatandaşların daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şehirde yaşamasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Osman Gürün, “Halkımızın onları benimsemesi, hizmetten memnun olması, yüzlerindeki gülümseme paha biçilemez. Salgın bir kez daha gösterdi ki her şeyin başı sağlık. Ekiplerimiz gerek evde bakım hizmetinde gerekse hasta nakillerinde tüm tedbirlerini alıyor” dedi.

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