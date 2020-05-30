Büyükşehir, gübre alımına başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların elindeki ihtiyaç fazlası hayvan gübrelerini değerlendirmeye başladı. İncirliova’daki Doğal Gübre Üretim Alanı’nda toplanmaya başlanan gübreler doğal şartlarda olgunlaştırılıp Aydınlı üreticilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Vatandaşlar 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi’ni arayarak hayvanlarının gübrelerini aldırabiliyor.Tarım ve hayvancılık alanında üreticinin desteklenmesi için çalışmalar yürüten Büyükşehir, hem çevrenin korunması hem de doğal gübre kullanımının artırılması için yeni bir projeyle doğal gübre üretimine başladı.