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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir sahip çıktı
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    15.08.2020 - 00:02 |

    Büyükşehir sahip çıktı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi, av tüfeği ile vurularak yaralanan iki leyleğin tedavisini gerçekleştiriliyor.

    Büyükşehir sahip çıktı

    Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, “Vatandaşlarımıza rica ediyoruz. Bu tür yabani hayvanları yaralayan insanlar ilgili birimlere bildirmeli” dedi. Tedavileri tamamlanmasının ardından leyleklere kanat egzersizleri yaptıracaklarını belirten Alkaya, leylekleri kısa süre içinde doğal hayatlarına yeniden bırakacaklarını söyledi.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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