Büyükşehir zabıtası ilçe denetimlerinde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kamu kurumlarında HES kodu zorunluluğu nedeniyle ilçelerdeki birimlerini ziyaret etti. Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, şube müdürleriyle birlikte Demirci’ye gitti. Demirci Şantiyesi, Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası ve Otobüs Terminali’ndeki personele HES kodu uygulamasını anlatan Duman, “Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın bu konudaki bilgi seviyesinin artmasıyla daha da başarılı sonuçlar alacağız” dedi.