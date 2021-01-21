Büyükşehir’den Demirci’ye 42 milyon lira yatırım

Bu kapsamda hizmetlerin hız kesmediği ilçelerden biri de Demirci oldu. Bu güne kadar 42 milyon lira yatırım yapılan Demirci’de; SUKAP Projesi kapsamında atıksu arıtma tesisi, 85 kilometre içme suyu ve 80 kilometre kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirecek. Projelerle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şöyle konuştu:



16 sondaj kuyusu



“Demirci ilçe merkezinde 2 milyon 122 bin liralık yatırımla Yağmur Mahallesi’nde 2 kilometrelik yağmur suyu hattı döşedik. 109 adet içme suyu deposu ile 43 adet terfi binasındaki bakım onarım çalışmalarımızı tamamladık. Otomatik klor dozaj pompası montajlarımız ile sağlıklı suyun devamlılığını sağladık. Yeterli içme suyu temini noktasında 16 adet sondaj kuyusu açtık. Öte yandan Demirci’de dere yataklarındaki temizlik çalışmasına ayrı bir önem veriyoruz. 16 kilometre temizlik çalışması yaptık. 15 mahallede 16 noktada kutu menfez ile koruge boru montajları yaptık. Bu çalışmalarımızla yol geçişlerini güvenli hale getirdik.”