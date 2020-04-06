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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehirden dev dayanışma
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    06.04.2020 - 00:08 |

    Büyükşehirden dev dayanışma

    Büyükşehirden dev dayanışma

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, risk altındaki meslek gruplarından otobüs şoförleri için ek önlemler aldı, yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki can dostlarımızı da ihmal etmedi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri, otobüs şoförlerini salgın hastalıktan korumak için iki önlem daha aldı, yiyecek bulmakta zorlanan can dostları da unutmadı. Sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işletmeler koronavirüs salgını nedeniyle hizmete ara verince devreye İzmir Büyükşehir Belediyesi girdi. Sokak ve meydanlarda insan yoğunluğunun da azalması yüzünden kedi köpek ile kuşların beslenmesi için ek önlemler alındı. Büyükşehir, işletmelerin kapanmasından bu yana toplam 86 ton kuru mama dağıttı.

    Güvercinlere yem

     Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Konak Meydanı’nın simgesi haline gelen güvercinleri de unutmadı. İzmirlilerin attığı yemlerle beslenen güvercinler, meydanın eski kalabalığını yitirmesi yüzünden aç kalınca her gün bir görevli güvercinleri yemlemeye başladı. Her gün beslediği canlarda aklı kalan esnafın ve hayvanseverlerin rahat olmasını isteyen Başkan Soyer, “Yeter ki siz evden çıkmayın. Sokaktaki canlar bize emanet. Onların aç kalmaması için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

     Şoförlere kabin

     ESHOT ve İZULAŞ genel müdürlükleri de, risk altındaki meslek gruplarından otobüs şoförleri için iki ilave önlem aldı. Yarım kabinli ve kabinsiz otobüslere, ESHOT ve İZULAŞ atölyelerinde kalın naylon malzemeden şoför kabini yapıldı. Ayrıca işyeri hekimlerinin de görüşleri doğrultusunda ESHOT Genel Müdürlüğü’nce tüm şoförler için koruyucu başlık üretildi ve dağıtıldı. İzmir’de haftaiçi her gün ortalama bin 200 otobüs hizmet veriyor. Bu araçlarda yaklaşık 2 bin 500 şoför görev yapıyor.

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