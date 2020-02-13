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    HaberlerEge Haberleri Büyükşehir’den modern koşu yolu
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    13.02.2020 - 00:01 |

    Büyükşehir’den modern koşu yolu

    Büyükşehir’den modern koşu yolu

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin Yıldıztepe Mahallesi’ndeki yürüyüş ve koşu yolunu yeniledi. Koşu yolundaki eski zemin kaplama değiştirildi. Bordür boyama çalışması yapılan bölgede, genç-yaşlı herkesin spor yapabilmesi için spor aletleri yenilendi, hizmete sunuldu. Vatandaşlar, yapılan yenileme çalışmasına tam not verdi, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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