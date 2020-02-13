13.02.2020 - 00:01 |
Büyükşehir’den modern koşu yolu
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin Yıldıztepe Mahallesi’ndeki yürüyüş ve koşu yolunu yeniledi. Koşu yolundaki eski zemin kaplama değiştirildi. Bordür boyama çalışması yapılan bölgede, genç-yaşlı herkesin spor yapabilmesi için spor aletleri yenilendi, hizmete sunuldu. Vatandaşlar, yapılan yenileme çalışmasına tam not verdi, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.