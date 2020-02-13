Büyükşehir’den modern koşu yolu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin Yıldıztepe Mahallesi’ndeki yürüyüş ve koşu yolunu yeniledi. Koşu yolundaki eski zemin kaplama değiştirildi. Bordür boyama çalışması yapılan bölgede, genç-yaşlı herkesin spor yapabilmesi için spor aletleri yenilendi, hizmete sunuldu. Vatandaşlar, yapılan yenileme çalışmasına tam not verdi, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.