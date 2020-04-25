Büyükşehir’den pazar girişlerinde maske

Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla on binlerce maskeyi vatandaşa ulaştıran AYBA personeli, hijyen şartları dikkate alınarak hazırlanan paketlerden dağıttı. Kolay ulaşılabilir olmasından dolayı uygulamadan memnun olduklarını belirten Aydınlılar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.