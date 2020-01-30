Büyükşehir’in film şenliği devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 ilçede düzenlediği Çocuk Filmleri Şenliği 1 Şubat Cumartesi günkü programlarla sona erecek. Bugün Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde ve Menderes Belediyesi Nikâh Sarayı Kongre ve Sanat Merkezi’nde film gösterimleri var. Buca’da, Can Dostlar (12.00) ve Kral Şakir Oyun Zamanı (14.30), Menderes’te de Fırıldak Ailesi (12.00) ve Can Dostlar (14.30) adlı filmler gösterimde olacak.