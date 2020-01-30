30.01.2020 - 00:01 |
Büyükşehir’in film şenliği devam ediyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 ilçede düzenlediği Çocuk Filmleri Şenliği 1 Şubat Cumartesi günkü programlarla sona erecek. Bugün Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde ve Menderes Belediyesi Nikâh Sarayı Kongre ve Sanat Merkezi’nde film gösterimleri var. Buca’da, Can Dostlar (12.00) ve Kral Şakir Oyun Zamanı (14.30), Menderes’te de Fırıldak Ailesi (12.00) ve Can Dostlar (14.30) adlı filmler gösterimde olacak.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.