Büyüyen Çiğli’ye ortak akılla rota

Çiğli’nin sosyal, ekonomik ve mekânsal yapı analizleri doğrultusunda gelişme stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olacak endekslerin geliştirilmesi ve Çiğli Belediyesi’nin yatırım, destek ve uygulamalarına yön gösterecek çok yıllı, izlenebilir göstergelere dayanan “Çiğli Mekânsal Strateji Planı”na yön verecek beş günlük odak grup çalışmaları ve çalıştayı tamamlandı.

Engelliler, Gençler, Hayvan Hakları Savunucuları, Hemşeri Dernekleri, Kadınlar, Muhtarlar, Sektör Temsilcileri ve Yaşlılardan oluşan sekiz ayrı grup ile odak grup çalışması yapıldı. Bu çalışma kapsamında odak grup katılımcıları Çiğli’deki sorunlar ve çözüm önerilerini açık bir platformda tartıştı.

Her gün daha da gelişiyor

Çiğli’de birçok yerde imar sorunu olduğu için kentleşmenin tam olarak tamamlanmadığını belirten Başkan Uktu Gümrükçü, “Bugün de hem nüfus hem de ekonominin kuzey aksına yönelmesiyle hızlı büyüme ve gelişim göstermiş bir ilçe Çiğli. İlçemizin gelişim rotasını sizlerle birlikte oluşturmak istiyoruz” dedi.