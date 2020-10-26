85,90BİST1.191-0.64EURO9.44-0.08USD7.960.02ALTIN487.450.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Büyüyen Çiğli’ye ortak akılla rota
    ABONE OL
    26.10.2020 - 00:03 |

    Büyüyen Çiğli’ye ortak akılla rota

    Büyüyen Çiğli’ye ortak akılla rota

    Çiğli’nin sosyal, ekonomik ve mekânsal yapı analizleri doğrultusunda gelişme stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olacak endekslerin geliştirilmesi ve Çiğli Belediyesi’nin yatırım, destek ve uygulamalarına yön gösterecek çok yıllı, izlenebilir göstergelere dayanan “Çiğli Mekânsal Strateji Planı”na yön verecek beş günlük odak grup çalışmaları ve çalıştayı tamamlandı.

    Engelliler, Gençler, Hayvan Hakları Savunucuları, Hemşeri Dernekleri, Kadınlar, Muhtarlar,  Sektör Temsilcileri ve Yaşlılardan oluşan sekiz ayrı grup ile odak grup çalışması yapıldı. Bu çalışma kapsamında odak grup katılımcıları Çiğli’deki sorunlar ve çözüm önerilerini açık bir platformda tartıştı.

    Her gün daha da gelişiyor

    Çiğli’de birçok yerde imar sorunu olduğu için kentleşmenin tam olarak tamamlanmadığını belirten Başkan Uktu Gümrükçü, “Bugün de hem nüfus hem de ekonominin kuzey aksına yönelmesiyle hızlı büyüme ve gelişim göstermiş bir ilçe Çiğli. İlçemizin gelişim rotasını sizlerle birlikte oluşturmak istiyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK 2020 burs ve yurt başvurular başladı mı? Son durum nedir?

    KYK 2020 burs ve yurt başvurular başladı mı? Son durum nedir?

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    El frenini çekmeyi unuttu! Sonrası korkunç...

    El frenini çekmeyi unuttu! Sonrası korkunç...

    Sıradaki Haber