Çabuk unuttuk

Normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda, güzel havanın da etkisiyle Çeşme, Foça, Kuşadası ve Didim sahilleri doldu. İzmir’de, Kordon’a akın edenler de sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

İzmir’de uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıkan vatandaş, Kordon’a akın etti. Sandalyesini kapan yiyecek ve içeceğiyle çimlere serildi. Güneşin batışıyla artan kalabalık polis tarafından sosyal mesafeye uyup maske takmaları konusunda sıkça uyarıldı. İnciraltı Kent Ormanı’na gidenlerse mangal yakıp uçurtma uçurdu. Çeşme Ilıca Plajı’da şemsiyesini kurup denize girenlerle doldu. Serinlemek isteyen çocuklar da her yıl olduğu gibi kent merkezindeki süs havuzlarına girmeye başladı. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, “Normalde denizden ve havuzdan koronavirüs bulaşma ihtimali yok ama bu küçük süs havuzlarına çocukların dip dibe girmesi, birinde virüs varsa hepsine bulaşması anlamına geliyor” dedi.

Foça’da ilk cumartesi

Akşam saatlerinde eski günlerdeki gibi dolup taşan Foça’da ise cadde ve meydanlarda gruplar halinde kalabalıklar oluştu. Çok sayıda kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Aylardır kapalı olan balık restoranları ve sahil kafeleri de önlemlerle konuklarını ağırladı. Hem İzmirliler hem hafta sonu için kente gelenler üç aydır herkesin çok bunaldığını ve kalabalığın bu yüzden oluştuğunu dile getirdi. “Çok özlemişiz” diyen vatandaş, normal hayatın ve dışarıda açık havada olmanın mutluluk verdiğini ifade etti.

Denizde yoğunluk

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Didim’de vatandaş deniz sezonunu açtı. Sıcaklığın 34 dereceye ulaştığı Kuşadası’nda ise Kadınlar Denizi Plajı ve Sevgi Plajı’nda yoğunluk oluştu.