Cadde, sokak adını vatandaşlar seçecek

Yapılan toplantıda konuşan Başkan Yücel Yılmaz, “Tarihi ve kültürel değerlerimizi ortaya çıkarıp hatırlatacak, herkesçe benimsenebilecek isimlerin belirlenerek sokaklara verilmesiyle ilgili yol haritamızı birlikte çizmemiz lazım. Sizlerden gelecek teklifi mecliste oybirliği ile geçirip bundan kaynaklanan sorunları şehir mutabakatıyla çözmek istiyoruz. Balıkesir Kent Konseyi çok güçlü bir ekip ve ben bu ekibe güveniyorum. Geleceği öngörerek az hata ve mükemmel iş ortaya koyalım istiyoruz” diye konuştu.