30.12.2020 - 00:04 |
Cadde, sokak adını vatandaşlar seçecek
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, imar sorunlarının çözüme kavuştuğu Paşaalanı ve Karatepe bölgelerinde oluşturulacak cadde ve sokakların isimlendirilmesi veya numaralandırılması için Kent Konseyi ile hareket edecek, STK’ların ve vatandaşın önerilerini de alacak.
Yapılan toplantıda konuşan Başkan Yücel Yılmaz, “Tarihi ve kültürel değerlerimizi ortaya çıkarıp hatırlatacak, herkesçe benimsenebilecek isimlerin belirlenerek sokaklara verilmesiyle ilgili yol haritamızı birlikte çizmemiz lazım. Sizlerden gelecek teklifi mecliste oybirliği ile geçirip bundan kaynaklanan sorunları şehir mutabakatıyla çözmek istiyoruz. Balıkesir Kent Konseyi çok güçlü bir ekip ve ben bu ekibe güveniyorum. Geleceği öngörerek az hata ve mükemmel iş ortaya koyalım istiyoruz” diye konuştu.