‘Çadırda bırakmayız’

Uzundere’de inşaatı tamamlanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait dört bloktaki 224 konutun eksikleri depremin ardından hemen tamamlandı. Elektriği, suyu bağlanan, beyaz eşya ve mobilyaları yerleştirilen daireleri bir yıl boyunca depremzedeler kullanacak. Depremzedeler ayrılırken eşyayı da yeni yuvalarına götürecek.

Üç öğün yemek verilecek

Her birinde 56 daire bulunan, 4 bloktaki 224 konutun eksikleri giderildi. Bu konutların depremzedelere tahsis edileceğini açıklayan Başkan Soyer’in talimatıyla, dairelerin elektrik ve su bağlantıları yapıldı, daireler temizlendi. Beyaz eşya ve mobilyada sektörün önemli firmaları tarafından bağışlanan sıfır eşyalar da konutlara yerleştirildi. Çamaşır makinesi, buzdolabı, ocak, fırın, yatak, koltuk, halı, perde gibi tüm ihtiyaçların tamamlandığı konutlarda bir yıl boyunca oturma hakkına sahip olacak depremzedeler, evden ayrılırken eşyaları da yanlarına alabilecekler.

Başkan Tunç Soyer, çadır alanlarında yaşayan depremzedelerin bir an önce sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmaları için Büyükşehir’in tüm imkânlarını devreye soktuklarını belirterek “Uzundere’de 224 konutu dayalı döşeli halde hemen yerleşmeye uygun hale getirdik. Daireler hazır, sahiplerini bekliyor. Hilton oteli binasındaki 380 odayı da depremzedelere açıyoruz. Otel odalarındaki depremzedeler için üç öğün yemek temin edilecek” dedi.