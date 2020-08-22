‘Çağın sorunu, obeziteye cerrahi çözüm’

Obezitenin sigaradan sonra en sık ölüme sebep olan önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten Özel Ege Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Önder Öner, “Hipertansiyon ve TİP 2 diyabetin sorumlusu obezitedir. Bununla birlikte ani ölümler, pulmoner yetmezlik, kireçlenme, böbrek ve safra kesesi hastalıkları, uyku bozuklukları, hiperlipidemi ve böbrek hastalıkları gibi bir çok hastalık obeziteye bağlı ortaya çıkmaktadır” dedi. Obezite tedavisinde medikal ve cerrahi seçeneklerinin mevcut olduğunu anlatan Öner, şöyle konuştu:

‘Tüp mide tercih ediliyor’

“Hastaların çoğunda cerrahi dışı yaklaşımlarla kabul edilebilir derecede kilo kaybı sağlansa da en büyük handikap azaltılmış vücut ağırlığının sürdürülememesi oluyor. Bariatrik cerrahi en etkili yöntem olarak öne çıkıyor. Sleeve gastrektomi ise, mideye tüp şeklinin verildiği bir operasyon. Günümüzde teknik kolaylık ve iyi metabolik sonuçlar nedeniyle giderek artan sıklıkta tercih edilmeye başlanmış olup cerrahi riski yüksek süper obezlerde veya Crohn hastalığı olanlarda tercih ediliyor. Cerrahi öncesi hastaların bir müddet takip edilmesi de başarıyı artırır. En az 6 ay boyunca bir endokrinoloji birimi tarafından takip edilmesini öneriyoruz.”