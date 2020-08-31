Çağlar Birinci Altay’da

Altay, uzun süredir görüşme halinde olduğu Çağlar Birinci’yle anlaşma sağladı. 34 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

TFF 1. Lig’de yeni sezon öncesi adeta transfer şov yaparak renklerine 14 ismi bağlayan Altay, son olarak 34 yaşındaki tecrübeli sol bek Çağlar Birinci’yle anlaşma sağladı. Türk futbolunun en deneyimli isimlerinden biri olan Birinci, futbol yaşamına Torbalıspor’da başladı. Trabzonspor altyapısına transfer olan Çağlar, Orduspor’da profesyonelliğe adım atarken, Bakırköyspor, İstanbulspor, Sarayköy 1925, Denizlispor, Galatasaray, Elazığspor, Akhisarspor, Kayserispor, Karşıyaka ve Giresunspor’da oynadı. Çağlar geçen sezon Giresunspor’la sadece 1 maça çıktı.

‘Netlik kazanacak’

Türkiye liglerinin en fazla transfer yapan takımlarından olan Altay’da tüm gözler Ricardo Quaresma ile yapılacak görüşmeye çevrildi. Yönetimin ısrarla kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldızla telekonferans görüşmesi yapacağı ve bu toplantının ardından 36 yaşındaki futbolcunun durumunun netlik kazanacağı bildirildi. Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok daha önce yaptığı açıklamada Barcelona, Inter, Chelsea, Porto gibi Avrupa devlerinde forma giyip ülkemizde Beşiktaş’la Kasımpaşa’da oynayan Quaresma’nın Altay’a yakın olduğunu dile getirmişti.