Çalışan annelere 200 euro destek

Projeyle kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak ve ebeveynlerin çocuklarını sigortalı eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları amaçlandı.

Üç ilde olacak

Ankara, İstanbul ve İzmir’de ikamet eden, 0-24 ay aralığında çocuğu olan, bakıcıyı sigortalayabilecek anneler başvuru yapabiliyor. Bakıcının, 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan bir eğitim almış olması gerekiyor. Bu şartlara sahip olanlar, e-devlet şifresiyle ‘www.sgkegitimlibakici.org’ adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Proje kapsamında bakıcı ve çalışan annelere toplam 25 milyon 472 bin euroluk mali destek aktarılacak. Ayrıca, www.sgkegitimlibakici.org, /sgkegitimlibakici sosyal medya hesapları ve İstanbul, Ankara ve İzmir’deki proje ofislerinden de detaylı bilgi alınabiliyor.