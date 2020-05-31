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    HaberlerEge Haberleri Çalışan annelere 200 euro destek
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    31.05.2020 - 00:04 |

    Çalışan annelere 200 euro destek

    SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında, çalışan annelere aylık 200 euro bakıcı desteği sağlayacak.

    Çalışan annelere 200 euro destek

    Projeyle kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak ve ebeveynlerin çocuklarını sigortalı eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları amaçlandı.

    Üç ilde olacak

    Ankara, İstanbul ve İzmir’de ikamet eden, 0-24 ay aralığında çocuğu olan, bakıcıyı sigortalayabilecek anneler başvuru yapabiliyor. Bakıcının, 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan bir eğitim almış olması gerekiyor. Bu şartlara sahip olanlar, e-devlet şifresiyle ‘www.sgkegitimlibakici.org’ adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Proje kapsamında bakıcı ve çalışan annelere toplam 25 milyon 472 bin euroluk mali destek aktarılacak. Ayrıca, www.sgkegitimlibakici.org, /sgkegitimlibakici sosyal medya hesapları ve İstanbul, Ankara ve İzmir’deki proje ofislerinden de detaylı bilgi alınabiliyor.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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