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    HaberlerEge Haberleri Çalışan güvenliği her şeyin üstünde
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    06.05.2020 - 07:00 |

    Çalışan güvenliği her şeyin üstünde

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), koronavirüs önlemlerinin sosyal ve ekonomik hayattaki etkilerini, SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal’in konuk olduğu online toplantıda değerlendirdi.

    Çalışan güvenliği her şeyin üstünde

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), koronavirüs önlemlerinin sosyal ve ekonomik hayattaki etkilerini, SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal’in konuk olduğu online toplantıda değerlendirdi. “Çalışma Hayatında Alınan Önlemler” başlıklı buluşmanın açılışını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, salgının, TÜİK verilerine göre yaklaşık 28 milyon istihdamın bulunduğu Türkiye’de işverenlerin temel endişesi haline geldiğini ifade etti, “Uygulamaya alınan destek paketlerini ve yasal düzenlemeleri takip etmek oldukça önemli” dedi.
    Süreçteki en önemli konulardan birinin, çalışanların güvenliği olduğunu dile getiren Gülcemal ise, “Sigorta primine esas günlük kazancı 128 lira ve altında olan sigortalılara günlük 2.5 lira; toplamda aylık 75 lira tutarında asgari ücret desteği sağlanacak. Bunun dışında kronik hastalığı olanların sağlık raporları uzatıldı. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildi. SGK tarafından karşılanan solunum cihazları temini için tedbirler alındı” diye konuştu.

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