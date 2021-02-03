Çalışanın hakkını verdiler

Bayraklı Belediyesi ile Disk Genel-İş İzmir 6 No’lu Şubesi arasında bin 270 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediyede en düşük işçi maaşı, ikramiyelerle birlikte 5 bin 200 lira oldu. Çalışanlar, yevmiye priminde artış ve gıda desteği gibi çok sayıda da sendikal hak kazandı. “Mucize yaratmıyoruz. Sorunları ortak akılla, hep birlikte çözüyoruz” diyen Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bayraklı’da mutlu çocuklarımız, umutlu gençlerimiz, huzurlu vatandaşlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Çocuk yardımları arttı

Asgari ücret üzerinden yapılan uçurumu büyüten sistemin yerine yeni yevmiye sistemine geçtiklerini dile getiren Sandal, “Dünya çocuk ve gençlik kenti vizyonumuz doğrultusunda çocuk yardımlarımızı yüzde 100, öğrenim yardımlarını yüzde 450 artırdık. 10 yevmiyeden 75 yevmiyeye çıkardık. Her yönüyle diğer ilçelere model olan bir Bayraklı inşa edeceğiz. İsteğim; güzel, eşit ve adil bir dünya için etnik, siyasi veya dini hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden omuz omuza durun” diye konuştu.

DiSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Emek dostu olmak böyle bir şey. Bayraklı’da asgari ücreti 5 bin 200 olarak belirleyen Başkan Sandal’ı alkışlıyorum” dedi. İmzalanan sözleşmenin Türkiye’de örnek olduğunu belirten Disk Genel iş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız da, “En ağır işleri yapan arkadaşların bütün varlıkları 3300 liraydı. Sözleşmemizle ile bu baştan sona değişti. Kimsenin hak kaybına uğramadığı bir sözleşme oldu. Buradaki en büyük hedefimiz maaş farkını minimize etmekti” ifadelerini kullandı.

Farklar kapandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel (MUBEP) Limited şirketi yetkilileri ile DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine göre de, personelin yüzde 70’inden fazlası 3 Bin 400 lira ve üzeri maaş alacak. 3 bin 31 personelin toplu sözleşmeden faydalandığını belirten Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Aynı işi yapan arkadaşlarımız arasında büyük maaş farkı vardı. Çeşitli çalışmalardan sonra artık sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlarımızı tek çatı altında topladık. Aynı işi yapan personel arasındaki dengeyi sağlamak için 219 unvan çeşitliliğini 19 grup haline getirip maaş çeşitliliğini azaltarak eşit işe eşit maaş verdik. En düşük maaş, personelin yüzde 1.5’luk dilimi için 3 bin 144, en yüksek maaşımız ise 6 Bin 241 lira oldu. 1.5 yıllık sözleşmede ortalama yüzde 22 maaş artışı yapıldı” diye konuştu.

DİSK Genel-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş ise, ”Uzun yıllardır beklediğimiz ilk toplu sözleşmeyi imzaladık” dedi.